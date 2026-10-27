27 ऑक्टोबर राशिभविष्य 2026! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभाचे योग

Aarti Badade

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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Sakal

वृषभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

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मिथुन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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तुळ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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वृश्‍चिक :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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धनु :

संततिसौख्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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मकर :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

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कुंभ :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

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मीन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. अपेक्षित सहकार्य लाभेल.

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मुरूड-जंजिरा किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

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