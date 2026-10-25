मुरूड-जंजिरा किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade

मुरूड-जंजिरा किल्ला

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध जलदुर्ग असलेला मुरूड-जंजिरा किल्ला सुमारे ५०० वर्षांहून अधिक जुना मानला जातो.

murud janjira fort

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Sakal

किल्ल्याची सुरुवात कशी झाली?

ऐतिहासिक माहितीनुसार, १५ व्या शतकात समुद्रातील एका खडकावर स्थानिक मच्छिमारांनी संरक्षणासाठी लाकडी किल्ला उभारला होता.

murud janjira fort

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Sakal

लाकडी किल्ल्याचे दगडी बांधकाम

१६ व्या शतकात या किल्ल्याचे रूपांतर भक्कम दगडी किल्ल्यात करण्यात आले, ज्यामुळे त्याला अधिक मजबूत संरक्षण मिळाले.

murud janjira fort

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Sakal

दगडी किल्ल्याची निर्मिती कधी झाली?

उपलब्ध माहितीनुसार, इ.स. १५६७ ते १५७१ या काळात मुरूड-जंजिरा किल्ल्याच्या दगडी बांधकामाला महत्त्वपूर्ण स्वरूप प्राप्त झाले.

murud janjira fort

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Sakal

किल्ल्याला किती वर्षे पूर्ण झाली?

२०२६ च्या हिशोबाने, किल्ल्याच्या दगडी बांधकामाला साधारण ४५५ ते ४६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

murud janjira fort

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Sakal

मुरूड-जंजिरा किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व

समुद्राच्या मध्यभागी उभारलेला हा किल्ला आपल्या मजबूत तटबंदीमुळे आणि ऐतिहासिक वारशामुळे विशेष प्रसिद्ध आहे.

murud janjira fort

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Sakal

आजही पर्यटकांचे आकर्षण

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ वसलेला मुरूड-जंजिरा किल्ला आजही महाराष्ट्रातील लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे.

murud janjira fort

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Sakal

शिवरायांच्या इतिहासात जिंजी किल्ल्याला का आहे महत्व?

Gingee Fort

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ESakal

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