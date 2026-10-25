मुरूड-जंजिरा किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध जलदुर्ग असलेला मुरूड-जंजिरा किल्ला सुमारे ५०० वर्षांहून अधिक जुना मानला जातो.
murud janjira fort
Sakal
ऐतिहासिक माहितीनुसार, १५ व्या शतकात समुद्रातील एका खडकावर स्थानिक मच्छिमारांनी संरक्षणासाठी लाकडी किल्ला उभारला होता.
murud janjira fort
Sakal
१६ व्या शतकात या किल्ल्याचे रूपांतर भक्कम दगडी किल्ल्यात करण्यात आले, ज्यामुळे त्याला अधिक मजबूत संरक्षण मिळाले.
murud janjira fort
Sakal
उपलब्ध माहितीनुसार, इ.स. १५६७ ते १५७१ या काळात मुरूड-जंजिरा किल्ल्याच्या दगडी बांधकामाला महत्त्वपूर्ण स्वरूप प्राप्त झाले.
murud janjira fort
Sakal
२०२६ च्या हिशोबाने, किल्ल्याच्या दगडी बांधकामाला साधारण ४५५ ते ४६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
murud janjira fort
Sakal
समुद्राच्या मध्यभागी उभारलेला हा किल्ला आपल्या मजबूत तटबंदीमुळे आणि ऐतिहासिक वारशामुळे विशेष प्रसिद्ध आहे.
murud janjira fort
Sakal
अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ वसलेला मुरूड-जंजिरा किल्ला आजही महाराष्ट्रातील लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे.
murud janjira fort
Sakal
Gingee Fort
ESakal