रविवारचे राशीभविष्य 28 जून 2026! कोणाला मिळणार मान-सन्मान, कोणाला वाढणार खर्च?

Aarti Badade

मेष :

मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

मिथुन :

व्यवसायात वाढ होईल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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Sakal

कर्क :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

सिंह :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. नवीन गाठीभेटी होतील.

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Sakal

कन्या :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

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Sakal

तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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Sakal

वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

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Sakal

धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

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Sakal

मकर :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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Sakal

मीन :

संततिसौख्य लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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Sakal

भिजवलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला फायदे मिळतात का ?

Health Benefits of Eating Soaked Peanuts

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