रविवारचे राशीभविष्य 28 जून 2026! कोणाला मिळणार मान-सन्मान, कोणाला वाढणार खर्च?

Aarti Badade
मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. नवीन गाठीभेटी होतील.
horoscope
Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
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Sakal
Health Benefits of Eating Soaked Peanuts
Sakal