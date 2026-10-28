आजचे राशिभविष्य 28 ऑक्टोबर 2026! वाचा एका क्लिकमध्ये

Aarti Badade
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
horoscope
Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
horoscope
Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Sakal
Gavran Matka Chicken
Sakal