29 जुलै 2026 राशिभविष्य! आज तुमच्या राशीत काय घडणार?

Aarti Badade
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
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प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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Simple Change Can Make Your Dal Healthier
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