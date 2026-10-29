राशिभविष्य 29 ऑक्टोबर 2026! मेष ते मीन, जाणून घ्या 12 राशींचे आजचे भविष्य

Aarti Badade
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
Horoscope Today
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
Horoscope Today
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope today
Sakal
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
Horoscope Today
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
Horoscope Today
Sakal
गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
Horoscope Today
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Horoscope Today
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
Horoscope Today
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
Horoscope Today
Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करवयास हरकत नाही. संततिसौख्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
Horoscope Today
Sakal
Bold Fashion Look old
Sakal