3 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी लाभदायक ठरणार सोमवार?

Aarti Badade

मेष :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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वृषभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.

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कर्क :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरुकृपा लाभेल.

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सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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कन्या :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.

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तुळ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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वृश्‍चिक :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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धनु :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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मकर :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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कुंभ :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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मीन :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

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वातावरणातील बदलामुळे झोपेवर परिणाम का होतो?

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