3 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी लाभदायक ठरणार सोमवार?

Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरुकृपा लाभेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
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