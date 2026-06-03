3 जून 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन सर्व १२ राशींचे आजचे भविष्य जाणून घ्या

Aarti Badade
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
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Sakal
नवीन परिचय होतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
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उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Hupari Silver Jewelry Historic Village
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