महाराष्ट्रातील 'चांदीचे गाव'! 1000 कोटींची उलाढाल अन् देशभरात आहे मागणी

Aarti Badade
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात वसलेले हुपरी गाव संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या चांदीच्या कलाकुसरीसाठी ओळखले जाते.
Hupari Silver Jewelry Historic Village
Sakal
भौगोलिकदृष्ट्या हुपरी हे गाव कोल्हापूर शहरापासून अवघ्या २० ते २५ किलोमीटर अंतरावर असून तिथे सहज पोहोचता येते.
हुपरी गावाची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे येथील जवळपास ९०% लोकांचा मुख्य उदरनिर्वाह चांदीच्या उद्योगावर चालतो.
येथे प्रामुख्याने पैंजण, जोडवी, साखळ्या आणि विविध पारंपरिक दागिने कारागीर कोणत्याही मशीनशिवाय केवळ हाताने बनवतात.
हुपरीच्या या व्यवसायाला ऐतिहासिक वारसा असून छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात या कलेला खऱ्या अर्थाने राजाश्रय मिळाला.
एक छोटे गाव असूनही हुपरीमध्ये चांदीच्या दागिन्यांच्या व्यवसायातून वर्षाला तब्बल १००० कोटी रुपयांचे मोठे अर्थकारण चालते.
येथील कारागिरांच्या कौशल्याची जागतिक स्तरावर दखल घेतली गेली असून हुपरीच्या चांदीला हक्काचा 'जीआय' टॅग मिळाला आहे.
जर तुम्हाला चांदीचे पारंपरिक दागिने जवळून पाहायचे असतील, तर कोल्हापूरहून बस किंवा खाजगी वाहनाने हुपरीला जाता येते.
