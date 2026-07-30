30 जुलै 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी लाभदायक ठरणार गुरुवार?

Aarti Badade
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
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sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
horoscope
Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
horoscope
sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक लाभ होतील.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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sakal
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
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Sakal
Can diabetics safely eat dates
Sakal