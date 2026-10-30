30 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींना मिळणार मानसन्मान

Aarti Badade

मेष :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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Sakal

वृषभ :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.

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मिथुन :

मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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Sakal

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

सिंह :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

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Sakal

कन्या :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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Sakal

तुळ :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

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Sakal

धनु :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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Sakal

मकर :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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कुंभ :

संततिसौख्य लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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7 दिवसांत कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकते का?

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