आजचे राशिभविष्य 31 जुलै 2026! 'या' राशींना मिळणार यश, तर काहींनी घ्यावी काळजी!

Aarti Badade
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
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Sakal
Pistachios vs Peanuts
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