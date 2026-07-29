पिस्ता की शेंगदाणे? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर?

Aarti Badade

पिस्त्याचे फायदे

पिस्त्यामध्ये हेल्दी फॅट्स, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक असतात. हे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

डोळ्यांसाठी पिस्ता

पिस्त्यामध्ये ल्युटीन आणि झिएक्सँथिन हे घटक असतात, जे डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यास आणि दृष्टी चांगली ठेवण्यास उपयुक्त ठरतात.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

वजन नियंत्रणासाठी पिस्ता

फायबर आणि प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्याने पिस्ता खाल्ल्यावर पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

शेंगदाण्याचे फायदे

शेंगदाणे प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहेत. ते स्नायू मजबूत करण्यास, शरीराला ऊर्जा देण्यास आणि दैनंदिन पोषण गरजा पूर्ण करण्यास मदत करतात.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

त्वचा आणि मेंदूसाठी लाभदायी

शेंगदाण्यातील व्हिटॅमिन ई, फोलेट आणि नियासिन त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास तसेच मज्जासंस्थेचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

परवडणारा आणि पौष्टिक पर्याय

शेंगदाणे हे किफायतशीर, सहज उपलब्ध आणि दीर्घकाळ ऊर्जा देणारे अन्न आहे. नियमित प्रमाणात सेवन केल्यास ते आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

कोणता पर्याय निवडावा?

हृदयाचे आरोग्य, वजन नियंत्रण आणि डोळ्यांसाठी पिस्ता उत्तम, तर प्रथिने, ऊर्जा आणि किफायतशीर पोषणासाठी शेंगदाणे चांगला पर्याय आहेत. दोन्ही पदार्थ मर्यादित प्रमाणात आहारात समाविष्ट करा.

Pistachios vs Peanuts

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Sakal

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी 'या' 3 गोष्टी लक्षात ठेवा!

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