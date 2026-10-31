31 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी ‘या’ राशींवर होणार धनवर्षाव!

Aarti Badade

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

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Sakal

वृषभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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मिथुन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.

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कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

सिंह :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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कन्या :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

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तुळ :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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वृश्‍चिक :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

today horoscope

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धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

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मकर :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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कुंभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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दिवसातून किती वेळा चेहरा धुवावा?

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