4 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! या राशींना यश, तर काहींनी खर्चावर ठेवावा ताबा

Aarti Badade
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope
Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscope
Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
horoscope
Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात यश लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. प्रवास सुखकर होतील.
horoscope
Sakal
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
horoscope
Sakal
Liver Inflammation
Sakal