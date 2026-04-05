Horoscope Today 5 April 2026: कोणाच्या आयुष्यात येणार मोठा बदल? वाचा आजचे राशिभविष्य!

Aarti Badade

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

वृषभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.

मिथुन :

आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कर्क :

हितशत्रुंवर मात कराल. उत्साह व उमेद वाढेल.

सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कन्या :

जुनी येणी वसूल होतील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

तुळ :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

वृश्‍चिक :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.

धनु :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कुंभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मीन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

