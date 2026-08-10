१० ऑगस्ट 2026! कोणाच्या आयुष्यात येणार नवी संधी? वाचा आजचे राशिभविष्य

Aarti Badade
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
horoscope
Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. नवीन परिचय होतील.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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kadha
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