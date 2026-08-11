११ ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणत्या राशीला मिळणार यश?

Aarti Badade

मेष :

मानसिक प्रसन्नता लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.

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वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

उधारी, उसनवारी वसूल होईल. व्यवसायात वाढ होईल.

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कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.

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सिंह :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

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Sakal

कन्या :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.

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Sakal

तुळ :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रबाव पडेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. गुरुकृपा लाभेल.

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धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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Sakal

कुंभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.

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मीन :

व्यवसायातील अंदाज अचूक ठरतील. संततिसौख्य लाभेल.

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