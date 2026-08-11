११ ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणत्या राशीला मिळणार यश?

Aarti Badade
मानसिक प्रसन्नता लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
उधारी, उसनवारी वसूल होईल. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.
horoscope
Sakal
मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रबाव पडेल.
horoscope
Sakal
शासकीय कामे मार्गी लागतील. गुरुकृपा लाभेल.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
व्यवसायातील अंदाज अचूक ठरतील. संततिसौख्य लाभेल.
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Sakal
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