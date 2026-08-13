१३ ऑगस्ट २०२६ राशिभविष्य! ‘या’ राशींना मिळेल प्रगतीची नवी संधी!

Aarti Badade

मेष :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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वृषभ :

तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल. प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल.

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मिथुन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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Sakal

कर्क :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

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सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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कन्या :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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Sakal

तुळ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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मकर :

वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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कुंभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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मीन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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पाठीत कळ येतेय? या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

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