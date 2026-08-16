१६ ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! १२ राशींसाठी कसा असेल रविवार? जाणून घ्या

Aarti Badade

मेष :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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वृषभ :

आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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मिथुन :

तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

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कर्क :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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सिंह :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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कन्या :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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तुळ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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वृश्‍चिक :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. अनेकांबरोबर सुसंवाद साधाल.

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मकर :

गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

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कुंभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

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मीन :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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