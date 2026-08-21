राशीभविष्य 21 ऑगस्ट 2026! कोणत्या राशीला मिळणार नवी संधी

Aarti Badade

मेष :

वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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वृषभ :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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मिथुन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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कर्क :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

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सिंह :

आरोग्य उत्तम राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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कन्या :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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वृश्‍चिक :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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मकर :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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कुंभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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मीन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.

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