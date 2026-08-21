राशीभविष्य 21 ऑगस्ट 2026! कोणत्या राशीला मिळणार नवी संधी

Aarti Badade
वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
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Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.
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