प्रोटीन पावडर घेतल्याने शरीरात कोणते बदल होतात? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade

प्रोटीन पावडर

योग्य प्रमाणात आणि व्यायामासोबत प्रोटीन पावडर घेतल्यास स्नायूंची वाढ आणि शरीराची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

protein powder health body

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Sakal

स्नायूंसाठी ठरू शकते फायदेशीर

प्रोटीन पावडरमुळे व्यायामानंतर स्नायूंची झालेली झीज भरून काढण्यास आणि स्नायू मजबूत होण्यास मदत मिळू शकते.

protein powder health body

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Sakal

वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

प्रोटीनमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते. त्यामुळे वारंवार भूक लागणे कमी होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

protein powder health body

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Sakal

शरीराची तंदुरुस्ती वाढू शकते

योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि गरजेनुसार प्रोटीनचे सेवन केल्यास शरीराची ताकद व कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

protein powder health body

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Sakal

पण अतिसेवन ठरू शकते त्रासदायक!

गरजेपेक्षा जास्त प्रोटीन पावडर घेतल्यास काही लोकांना गॅस, पोट फुगणे, पोटदुखी किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

protein powder health body

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Sakal

किडनीवरही वाढू शकतो ताण

अतिरिक्त प्रोटीनचे सेवन विशेषतः आधीपासून किडनी किंवा इतर आरोग्याच्या समस्या असलेल्या व्यक्तींमध्ये त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.

protein powder health body

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Sakal

प्रोटीन पावडरमुळे वजन वाढेल?

काही प्रोटीन पावडरमध्ये साखर आणि कॅलरीज जास्त असू शकतात. अशा उत्पादनांचे अतिसेवन केल्यास अतिरिक्त कॅलरीजमुळे वजन वाढण्याची शक्यता असते.

protein powder health body

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Sakal

प्रोटीन पावडर घेताना ही काळजी घ्या

आपल्या शरीराची गरज, आहार आणि व्यायामाचे प्रमाण लक्षात घेऊनच प्रोटीन पावडर निवडा. प्रमाणाबाबत शंका असल्यास आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

protein powder health body

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Sakal

फक्त प्रोटीन पावडरवर अवलंबून राहू नका!

डाळी, कडधान्ये, दूध, दही, अंडी, सोयाबीन, शेंगदाणे यांसारख्या नैसर्गिक प्रोटीन स्रोतांचा आहारात समावेश करणेही महत्त्वाचे आहे.

protein powder health body

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Sakal

योग्य प्रमाणात सेवन हाच महत्त्वाचा नियम!

प्रोटीन पावडर ही आहाराला पूरक ठरू शकते; मात्र गरजेपेक्षा जास्त सेवन करणे टाळा. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाला नेहमी प्राधान्य द्या.

protein powder health body

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Sakal

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Sakal

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