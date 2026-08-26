२६ ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभ, मान-सन्मानाची शक्यता

Aarti Badade
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. गुरुकृपा लाभेल.
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काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
शत्रुपिडा नाही. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल.
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Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.
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उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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Hernia Symptoms
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