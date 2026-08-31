आजचे राशिभविष्य ३१ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य

Aarti Badade
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंवाद साधाल.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना अस्वस्थता जाणवेल.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रवास सुखकर होतील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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sakal
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Spirulina
Sakal