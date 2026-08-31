आजचे राशिभविष्य ३१ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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वृषभ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंवाद साधाल.

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कर्क :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

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कन्या :

आपल्या मतांविषयी आग्रही राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना अस्वस्थता जाणवेल.

वृश्‍चिक :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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Sakal

धनु :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रवास सुखकर होतील.

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मकर :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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कुंभ :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. शत्रुपिडा नाही.

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मीन :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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