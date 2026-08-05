5 ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! या राशींसाठी आजचा दिवस ठरणार लाभदायक!

Aarti Badade

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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वृषभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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कर्क :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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वृश्‍चिक :

हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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Sakal

धनु :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास उत्तम राहील.

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कुंभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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मीन :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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