5 ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! या राशींसाठी आजचा दिवस ठरणार लाभदायक!

Aarti Badade
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
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Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील.
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Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
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Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest
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