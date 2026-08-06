आजचे राशीभविष्य ६ ऑगस्ट २०२६! कोणासाठी धनलाभ, कोणासाठी यशाचे संकेत?

Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. तुमचा जनसंपर्क वाढेल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शासकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना सुयश लाभेल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
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Honey vs Jaggery vs Sugar
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