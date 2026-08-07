7 ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! या राशींना यश, तर काहींनी वाद टाळा

Aarti Badade

मेष :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.

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वृषभ :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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मिथुन :

वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

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कर्क :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

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सिंह :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल.

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कन्या :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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तुळ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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वृश्‍चिक :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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धनु :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.

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मकर :

संततिसौख्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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कुंभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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मीन :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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