8 ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! कोणाला धनलाभ, कोणाला यशाची संधी?

Aarti Badade
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. गुरुकृपा लाभेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
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Sakal
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. सुसंवाद साधाल.
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Sakal
थंडीत पांढरे तीळ खाण्याचे 10 जबरदस्त फायदे
Sesame seeds
Sakal