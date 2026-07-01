आजचं राशिभविष्य १ जुलै २०२६! कोणाच्या नशिबात धनलाभ, तर कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade
आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
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Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Wrong Food Combinations with Puran Poli
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