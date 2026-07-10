10 जुलै 2026 राशिभविष्य! या राशींना धनलाभ, तर काहींनी आरोग्याची घ्या विशेष काळजी!

Aarti Badade
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
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Sakal
शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Soaked matki for Better Health
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