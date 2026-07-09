रोज सकाळी भिजवलेली मटकी खा! शरीराला मिळतील 'हे' 7 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade
मोड आलेली किंवा भिजवलेली मटकी ही पोषक घटकांचा खजिना मानली जाते. प्रथिने, फायबर, लोह आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध असलेली मटकी शरीर निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मटकी हा शाकाहारींसाठी प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे. तिचे नियमित सेवन केल्याने स्नायू मजबूत होण्यास आणि शरीराची ताकद वाढण्यास मदत मिळते.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मोड आलेल्या मटकीमध्ये भरपूर फायबर असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास, बद्धकोष्ठता कमी होण्यास आणि पोट दीर्घकाळ हलके राहण्यास मदत होते.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मटकीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तिचा समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मटकीमध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते. त्यामुळे बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते आणि वारंवार भूक लागण्याची शक्यता कमी होते.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मटकीमध्ये पोटॅशियम आणि इतर आवश्यक पोषक घटक असतात. हे रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत करू शकतात.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मटकीमध्ये लोह आणि इतर खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे हिमोग्लोबिनची पातळी राखण्यास आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत मिळू शकते.
Soaked matki for Better Health
Sakal
मोड आलेली मटकी उकडून किंवा हलकी वाफवून खाणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. कच्ची मटकी काहींना पचनाचा त्रास देऊ शकते. डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Soaked matki for Better Health
Sakal
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Drink Warm Water After a of Ghee benefits
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