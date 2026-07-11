11 जुलै 2026 राशिभविष्य! आजचा दिवस कोणासाठी ठरणार शुभ?

Aarti Badade
जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
Health Benefits of Eating Roasted Chickpeas
Sakal