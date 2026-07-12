12 जुलै 2026 राशिभविष्य! आज तुमच्या राशीत काय लिहिलंय? वाचा एका क्लिकवर

Aarti Badade

मेष :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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वृषभ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील.

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मिथुन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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कर्क :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

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सिंह :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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कन्या :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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तुळ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात यश लाभेल.

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धनु :

हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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मकर :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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कुंभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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मीन :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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