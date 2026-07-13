13 जुलै 2026 राशिभविष्य! जाणून घ्या तुमच्या राशीसाठी कसा असेल सोमवार

Aarti Badade

मेष :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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वृषभ :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.

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मिथुन :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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कर्क :

शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

सिंह :

दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

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कन्या :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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तुळ :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

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वृश्‍चिक :

वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.

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धनु :

तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मकर :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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कुंभ :

महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील.

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मीन :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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