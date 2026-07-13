13 जुलै 2026 राशिभविष्य! जाणून घ्या तुमच्या राशीसाठी कसा असेल सोमवार

Aarti Badade
शासकीय कामे मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
Horoscope
Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.
Horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
Horoscope
Sakal
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
Horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
Horoscope
Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
Horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
Horoscope
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
Horoscope
Sakal
महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील.
Horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
Benefits of Boiled Corn
sakal