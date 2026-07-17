17 जुलै राशिभविष्य! कोणाच्या नशिबात यश, तर कोणाला घ्यावी लागेल सावधगिरी?

Aarti Badade

मेष :

संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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वृषभ :

कला क्षेत्रातील व्यक्तींना दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.

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मिथुन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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Sakal

कर्क :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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सिंह :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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कन्या :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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तुळ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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Sakal

धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. गुरुकृपा लाभेल.

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मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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Sakal

कुंभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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मीन :

शत्रुपिडा नाही. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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