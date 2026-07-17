17 जुलै राशिभविष्य! कोणाच्या नशिबात यश, तर कोणाला घ्यावी लागेल सावधगिरी?

Aarti Badade
संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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कला क्षेत्रातील व्यक्तींना दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
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नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. गुरुकृपा लाभेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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शत्रुपिडा नाही. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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