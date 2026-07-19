19 जुलै 2026 राशिभविष्य! कोणत्या राशीवर होणार धनवर्षाव?

Aarti Badade
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
Horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. तुमचा जनसंपर्क वाढेल.
Horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
Horoscope
Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.
Horoscope
Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
Horoscope
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
Horoscope
Sakal
महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. अपेक्षित पत्र व्यवहार होतील.
Horoscope
Sakal
राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचा जनसंपर्क वाढेल.
Horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
Horoscope
Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
Kolam or Indrayani Rice
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