20 जुलै 2026 राशिभविष्य! 12 राशींसाठी कसा असेल सोमवार? जाणून घ्या

Aarti Badade
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
Horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक क्षेत्रात सुयश लाभेल.
Horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
Horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल.
Horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
Horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. नवीन परिचय होतील.
Horoscope
Sakal
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
Horoscope
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
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