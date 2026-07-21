आजचे राशिभविष्य 21 जुलै 2026! कोणाच्या नशिबात आर्थिक लाभ, तर कोणाला खर्चाचा फटका?

Aarti Badade

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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वृषभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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मिथुन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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कर्क :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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Sakal

सिंह :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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Sakal

कन्या :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.

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Sakal

तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्य उत्तम राहील.

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Sakal

वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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Sakal

धनु :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.

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Sakal

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Cashew, Almond or Walnut

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