आजचे राशीभविष्य 23 जुलै 2026! कोणाच्या नशिबात यश, तर कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. संततिसौख्य लाभेल.

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Sakal

वृषभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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मिथुन :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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Sakal

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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Sakal

सिंह :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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कन्या :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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Sakal

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. नवीन परिचय होतील.

वृश्‍चिक :

प्रवास शक्यतो टाळावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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Sakal

धनु :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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कुंभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. कामे रखडण्याची शक्यता.

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इंद्रायणी तांदळाचा भात खाल्ल्याने कोणाला होऊ शकतो त्रास?

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