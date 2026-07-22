इंद्रायणी तांदळाचा भात खाल्ल्याने कोणाला होऊ शकतो त्रास?

Aarti Badade
आरोग्यासाठी हा तांदूळ कोणासाठी योग्य आणि कोणासाठी टाळणे गरजेचे? जाणून घ्या.
Indrayani rice side effects
Sakal
इंद्रायणी तांदूळ सुगंधी, मऊ आणि किंचित चिकट असतो. तो चविष्ट असला तरी काही लोकांनी त्याचे सेवन मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे.
Indrayani rice side effects
Sakal
इंद्रायणी तांदळात कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी तो कमी प्रमाणात किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने खावा.
Indrayani rice side effects
Sakal
अपचन, गॅस, ॲसिडिटी किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास असल्यास इंद्रायणी तांदूळ पचायला जड ठरू शकतो. अशा वेळी हलके पचणारे तांदूळ निवडणे फायदेशीर ठरते.
Indrayani rice side effects
Sakal
वजन नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास इंद्रायणी तांदळाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा. संतुलित आहार आणि योग्य प्रमाण महत्त्वाचे आहे.
Indrayani rice side effects
Sakal
दिवसभर कमी शारीरिक हालचाल करणाऱ्या व्यक्तींनी इंद्रायणी तांदूळ रोज मोठ्या प्रमाणात खाणे टाळावे. त्याऐवजी प्रमाणावर नियंत्रण ठेवावे.
Indrayani rice side effects
Sakal
लहान मुले, वाढत्या वयातील मुलं आणि जास्त शारीरिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी इंद्रायणी तांदूळ चांगला ऊर्जा स्रोत ठरू शकतो.
Indrayani rice side effects
Sakal
वृद्ध व्यक्ती किंवा पचनशक्ती कमी असलेल्यांनी रात्री इंद्रायणी तांदळाचा भात कमी प्रमाणात खावा किंवा शक्य असल्यास टाळावा.
Indrayani rice side effects
Sakal
प्रत्येकाची पचनशक्ती आणि आरोग्य वेगळे असते. त्यामुळे इंद्रायणी तांदळाचे सेवन आपल्या प्रकृतीनुसार आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करणे अधिक योग्य ठरते.
Indrayani rice side effects
Sakal
Late Night Meals Can Harm Your Health
Sakal