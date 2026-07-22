इंद्रायणी तांदळाचा भात खाल्ल्याने कोणाला होऊ शकतो त्रास?

Aarti Badade

इंद्रायणी तांदळाचा भात

आरोग्यासाठी हा तांदूळ कोणासाठी योग्य आणि कोणासाठी टाळणे गरजेचे? जाणून घ्या.

Indrayani rice side effects

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Sakal

इंद्रायणी तांदूळ कसा असतो?

इंद्रायणी तांदूळ सुगंधी, मऊ आणि किंचित चिकट असतो. तो चविष्ट असला तरी काही लोकांनी त्याचे सेवन मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे.

Indrayani rice side effects

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Sakal

मधुमेह असलेल्यांनी घ्या काळजी

इंद्रायणी तांदळात कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी तो कमी प्रमाणात किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने खावा.

Indrayani rice side effects

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Sakal

पचनाच्या तक्रारी असलेल्यांसाठी

अपचन, गॅस, ॲसिडिटी किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास असल्यास इंद्रायणी तांदूळ पचायला जड ठरू शकतो. अशा वेळी हलके पचणारे तांदूळ निवडणे फायदेशीर ठरते.

Indrayani rice side effects

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Sakal

वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी

वजन नियंत्रणात ठेवायचे असल्यास इंद्रायणी तांदळाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा. संतुलित आहार आणि योग्य प्रमाण महत्त्वाचे आहे.

Indrayani rice side effects

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Sakal

बैठे काम करणाऱ्यांनी काय करावे?

दिवसभर कमी शारीरिक हालचाल करणाऱ्या व्यक्तींनी इंद्रायणी तांदूळ रोज मोठ्या प्रमाणात खाणे टाळावे. त्याऐवजी प्रमाणावर नियंत्रण ठेवावे.

Indrayani rice side effects

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Sakal

कोणासाठी फायदेशीर?

लहान मुले, वाढत्या वयातील मुलं आणि जास्त शारीरिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी इंद्रायणी तांदूळ चांगला ऊर्जा स्रोत ठरू शकतो.

Indrayani rice side effects

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Sakal

रात्री खाणे योग्य आहे का?

वृद्ध व्यक्ती किंवा पचनशक्ती कमी असलेल्यांनी रात्री इंद्रायणी तांदळाचा भात कमी प्रमाणात खावा किंवा शक्य असल्यास टाळावा.

Indrayani rice side effects

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Sakal

तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने

प्रत्येकाची पचनशक्ती आणि आरोग्य वेगळे असते. त्यामुळे इंद्रायणी तांदळाचे सेवन आपल्या प्रकृतीनुसार आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करणे अधिक योग्य ठरते.

Indrayani rice side effects

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Sakal

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Late Night Meals Can Harm Your Health

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Sakal

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