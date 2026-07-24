आजचे राशिभविष्य, 24 जुलै 2026! कोणासाठी धनलाभ, कोणासाठी भाग्योदय?

Aarti Badade
काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
Horoscope
Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
Horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
Horoscope
Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. आरोग्य उत्तम राहील.
Horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
Horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
Horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
Horoscope
Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
Horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
Horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
Horoscope
Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
Horoscope
Sakal
These Birth Dates Get Lucky According to Numerology
Sakal