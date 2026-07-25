25 जुलै 2026 राशिभविष्य! शनिवारी कोणाच्या नशिबाला मिळणार साथ?

Aarti Badade

मेष :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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मिथुन :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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कर्क :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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Sakal

सिंह :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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Sakal

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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Sakal

तुळ :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास उत्तम राहील.

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Sakal

धनु :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वादविवाद टाळावेत.

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Sakal

मकर :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन गाठीभेटी होतील.

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Sakal

कुंभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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मीन :

हितशत्रुंवर मात कराल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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