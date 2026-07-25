25 जुलै 2026 राशिभविष्य! शनिवारी कोणाच्या नशिबाला मिळणार साथ?

Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वादविवाद टाळावेत.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन गाठीभेटी होतील.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
horoscope
Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
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