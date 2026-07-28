आजचे राशीभविष्य, 28 जुलै 2026! कोणत्या राशीला मिळणार यश अन् धनलाभ?

Aarti Badade
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
प्रवास सुखकर होतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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