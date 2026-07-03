आजचे राशिभविष्य ३ जुलै २०२६! कोणासाठी धनलाभ, तर कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade

मेष :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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वृषभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. आर्थिक लाभ होतील.

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मिथुन :

वाहने जपून चालवावीत. वादविवाद टाळावेत.

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कर्क :

आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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सिंह :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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कन्या :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. आरोग्य उत्तम राहील.

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तुळ :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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वृश्‍चिक :

महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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धनु :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. प्रवास सुखकर होतील.

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कुंभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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मीन :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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