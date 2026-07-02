डाएटमध्ये मखाणा की शेंगदाणे? वजन कमी करण्यासाठी कोणता स्नॅक आहे बेस्ट?

Aarti Badade

भूक लागल्यावर

मधल्या वेळेत भूक लागल्यावर योग्य स्नॅक्स निवडणे वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.

makhanaa vs peanut

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Sakal

कॅलरीज

मखाणामध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात, तर शेंगदाण्यांमध्ये हेल्दी फॅट्समुळे कॅलरीज जास्त असतात.

makhanaa vs peanut

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Sakal

प्रोटीन

जर तुम्हाला भरपूर प्रोटीन आणि हेल्दी फॅट्स हवे असतील, तर शेंगदाणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.

makhanaa vs peanut

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Sakal

मखाणा

कमी कॅलरीजमध्ये पोट भरल्याची भावना हवी असल्यास मखाणा खाणे फायदेशीर ठरते.

makhanaa vs peanut

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Sakal

शेंगदाणे

शेंगदाण्यांमधील प्रोटीन आणि फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही.

makhanaa vs peanut

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Sakal

वजन नियंत्रणात

वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिवसातून फक्त मूठभर (२० ते ३० ग्रॅम) भाजलेले शेंगदाणे खावेत.

makhanaa vs peanut

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Sakal

पॅकेटबंद मखाणे

बाहेरचे पॅकेटबंद मखाणे खाण्याऐवजी घरीच कमी तेलात किंवा तुपात भाजलेले मखाणे खाणे अधिक आरोग्यदायी ठरते.

makhanaa vs peanut

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Sakal

दोन्ही स्नॅक्स

दोन्ही स्नॅक्स आरोग्यासाठी चांगले आहेत, फक्त ते खाताना प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे!

makhanaa vs peanut

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Sakal

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Sakal

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