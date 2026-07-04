आजचे राशिभविष्य 4 जुलै २०२६! कोणाला यश, कोणाला घ्यावी लागेल सावधगिरी?

Aarti Badade
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. सार्वजनिक जीवनात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे प्रश्न मार्गी लागतील. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
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Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. तुमचा जनसंपर्क वाढेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
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