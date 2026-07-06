आजचे राशीभविष्य ६ जुलै २०२६! कोणाच्या नशिबात यश, तर कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करायला हरकत नाही.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
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नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला नवी संधी लाभेल.
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