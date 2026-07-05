वयाआधीच हाडे ठिसूळ होत आहेत? रोजच्या 'या' चुका ठरू शकतात कारण

Aarti Badade
हाडे कमजोर होण्यामागे फक्त कॅल्शियमची कमतरता नाही, तर कारणीभूत आहेत तुमच्या 'या' दैनंदिन सवयी!
healthy bones
Sakal
शरीरात व्हिटॅमिन डी कमी असल्यास खाल्लेल्या अन्नातून कॅल्शियम नीट शोषले जात नाही, ज्यामुळे हाडे पोकळ होतात.
healthy bones
Sakal
पुरेसे दूध घेऊनही हाडे दुखतात? कारण शरीराला आवश्यक असणारा नैसर्गिक सूर्यप्रकाश मिळत नाही.
healthy bones
Sakal
ऑफिस किंवा घरात दीर्घकाळ एकाच जागी बसून राहिल्याने हाडांची घनता (Density) हळूहळू कमी होऊ लागते.
healthy bones
Sakal
धूम्रपान आणि अतिमद्यपानामुळे शरीरातील कॅल्शियम शोषण्याची क्षमता मंदावते आणि हाडे कमकुवत होतात.
healthy bones
sakal
चहा, कॉफी किंवा सॉफ्ट ड्रिंक्सचे अतिप्रमाणात सेवन करणे हाडांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकते.
healthy bones
Sakal
हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी दूध, दही, पनीर यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांसह हिरव्या पालेभाज्यांचा आहारात समावेश करा.
healthy bones
Sakal
औषधांवर अवलंबून न राहता रोज ३० मिनिटे व्यायाम करा, भरपूर चाला आणि सक्रिय जीवनशैलीचा अवलंब करा.
healthy bones
Sakal
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Sakal