आजचे राशीभविष्य ७ जुलै २०२६! 'या' राशींना धनलाभ, तर काहींनी खर्चावर ठेवावा ताबा!

Aarti Badade
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
horoscope
Sakal
मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
horoscope
Sakal
महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
horoscope
Sakal
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Sakal