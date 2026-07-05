ऑयली स्किनमुळे हैराण? पावसाळ्यात त्वचा फ्रेश ठेवण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय

Aarti Badade
पावसाळ्यात तेलकट आणि चिकट त्वचेचा त्रास होतोय? चेहऱ्याला लावा 'या' ४ नैसर्गिक गोष्टी, त्वचा दिसेल फ्रेश!
oily skin
Sakal
पावसाळ्यातील दमट हवामानामुळे त्वचेतील तेल ग्रंथी (Sebaceous Glands) अधिक सक्रिय होतात आणि अतिरिक्त तेल जमा होते.
oily skin
sakal
मुलतानी मातीत गुलाबपाणी मिसळून चेहऱ्याला लावा; हा पॅक त्वचेतील अतिरिक्त तेल शोषून घेतो आणि त्वचा मऊ ठेवतो.
oily skin
Sakal
दोन चमचे कच्च्या दुधात चंदन पावडर मिक्स करून चेहऱ्याला लावा, यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक (Glowing Skin) मिळते.
oily skin
Sakal
बेसन, दही आणि चिमूटभर हळद एकत्र करून लावल्यास चेहऱ्यावरील तेल नियंत्रित होते आणि काळे डागही कमी होतात.
oily skin
Sakal
सकाळी आंघोळीपूर्वी १० मिनिटे चेहऱ्याला कोरफडीचा गर लावा; यातील मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म त्वचेला आतून दुरुस्त करतात.
oily skin
Sakal
पावसाळ्यात त्वचेवर धूळ आणि घाम साचून चेहरा चिकट होतो, त्यामुळे कोणताही घरगुती उपाय करण्यापूर्वी 'पॅच टेस्ट' नक्की करा.
oily skin
Sakal
healthy bones
Sakal